الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: ندعو محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :