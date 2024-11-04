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أسامة حمدان: على الادارة الامريكية الحالية الكف عن الانحياز للاحتلال والعمل على اعادة حقوق الشعب الفلسطيني

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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