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أسامة حمدان: الحركة تؤكد ان مفتاح وقف الحرب وعودة الاسرى هو العودة لاتفاق يونيو الماضي وقرار مجلس الامن

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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