الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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أسامة حمدان: الحركة ستواصل الاتصالات مع فتح وكافة الفصائل للوصول الى انسب الحلول التي تخدم شعبنا

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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