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أسامة حمدان: نتنياهو يتحمل مسؤولية افشال جهود الوسطاء وموت مزيد من الاسرى الاسرائيليين

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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