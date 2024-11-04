شاهد: حزب الله يواصل الإثارة بعملياته النوعية ضد الاحتلال

العالم - لبنان

الرعب من مسيرات وصواريخ حزب الله على الحدود مع فلسطين المحتلة وشمالها.. واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان إثارته بعملياتها النوعية وضرباتها المسددة.

فبصليات صاروخية كبيرة وعلى مرحلتين قصفت المقاومة وحدة المراقبة الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون المثبتة في أعلى جبل الجرمق وهي الوحدة نفسها التي تقوم بمراقبة الأنشطة الجوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وبأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة شنّت المقاومة هجمات جوية على تجمعات لقوات جيش الاحتلال في ‌‏مستوطنات يفتاح والمنارة ونطوعة وزرعيت ‌‏وايفن مناحم وأصابت هدفها ‏بدقة.

كما استهدفت المقاومة بصليات صاروخية كبيرة الكريوت شمالي مدينة حيفا ومدينة صفد المحتلة وتجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات 'اييليت هشاحر' و'شاعل' و 'حتسور' و 'دلتون' ويسود هامعلاه ونهاريا.

سلاح الجو والصواريخ والمدفعية في المقاومة اللبنانية تمكن مجددا من إحباط محاولات التقدم البري التي يقوم بها جيش الاحتلال على الحافة الأمامية للحدود واستهدف بمُسيّرة انقضاضيّة تجمعاً لقوات الاحتلال شرقي بلدة مارون الراس أصابت هدفها بدقّة، استهداف يأتي بعد ساعات من قصف المقاومة بالأسلحة الموجهة دبابات اسرائيلية حاولت تجاوز خط الحدود نحو بلدة حولا وأيضا بعد انسحابات قامت بها القوات الإسرائيلية من أطراف بلدة الخيام بعد 5 أيام من محاولات فاشلة ويائسة للتوغل..

أما الأكثر إثارة فكان أنه واثر انكفاء القوات القسري من سردا والعمرا وتلة الحمامص ومحيط الوزاني نحو مستوطنة المطلة، لاحقتم المقاومة واستهدفت تجمعاتهم ودباباتهم..

وهناك أي في المطلة قال إعلام الاحتلال إن 'نتنياهو' ألغى زيارته إليها بعد انفجار مسيّرة لحزب الله فيها.

جيش الاحتلال الذي يعلن عن حالات انتحار جنوده وإصابتهم بحوادث ويتكتم كالعادة عن حقيقة أرقام الخسائر في صفوفه أقر بإصابة 9 عسكريين في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الماضية مشيرا الى أن 277 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم على جبهتي غزة ولبنان وجروح 28 منهم خطيرة مصرحا أن 5261 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب وأن من بينهم 774 جروحهم خطيرة.