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غارة لطيران الاحتلال على بلدة دير كيفا في جنوب لبنان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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