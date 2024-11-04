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مراسلة العالم: وثائق رفعت عنها السرية مؤخرا كشفت عن ارسال بريطانيا شحنات تحوي قطع غيار المقاتلة (اف 35) الى قاعدة نيفاتيم في كيان الاحتلال

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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