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مراسلة العالم: الوثائق تكشف عن تعاون بريطاني اسرائيلي في مجال التسليح رغم الجدل المستمر بشان استخدام هذه الاسلحة ضد المدنيين في غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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