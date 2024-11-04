الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار قرب قيساريا ويجري التحقيق في الخلفية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :