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الإعلام العبري: سماع دوي انفجار قرب قيساريا شمال فلسطين المحتلة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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