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حزب الله: استهدفنا تحركا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

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