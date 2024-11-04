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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها وفي الجليل الأعلى

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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