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وزير الخارجية الإيراني: منع الإتحاد الأوروبي شركات الطيران الإيرانية من دخول أوروبا جاء بناء على ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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