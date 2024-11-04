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وزير الخارجية الإيراني: إن استهداف عامة الناس في إيران على أساس اتهامات لا أساس لها أمر غير أخلاقي وخطأ واضح يجب معالجته على الفور

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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