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مصادر فلسطينية: 20 شهيدا حتى الآن نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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