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عراقجي: إيران لا تتخذ قرارات انفعالية مبنية على العواطف وإنها ترد على كل اعتداء بذكاء وحكمة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

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