الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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إشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة طمون في الضفة الغربية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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