عراقجي يؤكد على العلاقات المميزة بين إيران وباكستان وسبل مواجهة تهديداتش

وفي تصريح ادلى به للصحفيين لدى وصوله إلى إسلام آباد مساء الاثنين قال عراقجي، إنه استمرارًا للزيارات الدورية إلى دول المنطقة، والتي تمت بسبب الوضع الحساس الحالي، فإننا نشعر الان بالسرور لزيارتنا إلى باكستان في المرحلة الأخيرة.

وأضاف: تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان علاقات خاصة متجذرة في الجوار، وروابط قديمة، وعلاقات شعبية واسعة النطاق، فضلاً عن روابط سياسية واقتصادية وثقافية واسعة النطاق.

وأكد عراقجي: علاقاتنا مع باكستان كانت دائما أخوية وودية، وسنحاول في هذه الزيارة استكشاف نطاق واسع من العلاقات المتبادلة والتعاون الشامل.

وأضاف: "سنناقش أيضًا مع اصدقائنا الباكستانيين خلال هذه الزيارة التطورات الإقليمية، بما في ذلك تهديدات الكيان الصهيوني والأزمة في المنطقة، وكيفية مواجهة هذه التهديدات وخفض التوترات في المنطقة".

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، في اسلام اباد الثلاثاء، رئيس الوزراء شهباز شريف، والسيناتور إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، بالإضافة إلى قائد الجيش الجنرال عاصم منير.