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شهيدان و6 إصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين وسط مدينة دير البلح وسط القطاع

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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