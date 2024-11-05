الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا اليوم الثلاثاء هدفا حيويا في ميناء حيفا بالطيران المسير ونؤكد استمرار عملياتنا بوتيرة متصاعدة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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