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3 شهداء بينهم طفل في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة معن شرقي مدينة خانيونس

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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