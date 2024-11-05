العالم - ايران

وأطلقت حاملة الأقمار الصناعية الروسية سويوز، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء ، القمر الصناعي للاستشعار "كوثر" والقمر الاصطناعي "هدهد" من قاعدة "فوستوتشني" وتم وضعهما في المدار بنجاح.

وشاهد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية وبعض أعضاء فريق تصنيع الأقمار الصناعية والمراسلين في معهد أبحاث الفضاء الإيراني البث المباشر لهذا الإطلاق الناجح إلى المدار المطلوب.

ويعتبر القمر الصناعي "كوثر" المنتج الفضائي الأول لشركة "أميد فضا"، والتي بدأ تصميمها في صيف عام 2019. ويتبع هذا القمر الصناعي معيار الأقمار الصناعية المكعبة، مما يقلل من وقت وتكلفة عملية البناء.

القمر الصناعي "كوثر" الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراما ويقدر عمره المداري بأكثر من 3 سنوات، مزود بكاميرات في طيف NIR وRGB وهو أول قمر صناعي إيراني يبلغ متوسط ​​دقة عرضه 3.45 متر GSD (مسافة أخذ العينات الأرضية) وهو ما يعني القمر الصناعي الأكثر تقدمًا حتى عام 2021 في إيران.

ويعتبر القمر الصناعي "كوثر" مناسبا للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، ويصل مدى صوره الملونة إلى 15 كيلومترا، ومعدل التصوير 6 إطارات في الثانية، ويبلغ معدل ​​اعمار اعضاء فريق بناء هذا القمر 26 عاما.

"الهدهد" هو قمر صناعي بمعيار الأقمار الصناعية المكعبة ومهمته إنشاء منصة مخصصة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء الدولية ضيقة النطاق. الخدمات الأكثر استخدامًا لهذا القمر هي في مجالات الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.

ويبلغ وزن هذا القمر الصناعي أربعة كيلوغرامات وارتفاعه المداري 500 كيلومتر، ويبلغ عمره المداري أربع سنوات، ويستخدم للأغراض الزراعية ورسم الخرائط.