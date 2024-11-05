الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس-كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من تنفيذ رميات قنص استهدفت قوة مشاة صهيونية بمحور الزركانة محققين اصابات مؤكدة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :