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جيش الاحتلال:اصابة جندي من لواء ناحال بجروح خطيرة في معارك امس بجنوب لبنان

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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