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مصادر فلسطينية:سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا بعد رشقة صاروخية تجاه المدينة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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