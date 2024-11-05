الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني في غزة: لليوم الـ 14 على التوالي الدفاع المدني معطل في شمال القطاع بفعل العدوان الاسرائيلي وبات الالاف بدون رعاية انسانية وطبية

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :