الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية:صليات صاوخية نوعية ثقيلة باتجاه الاراضي المحتلة وصفارات الرعب تدوي في حيفا وماقبلها وما بعدها

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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