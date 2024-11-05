شاهد/سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

العالم-فلسطين

وأظهرت المشاهد التي عرضتها السرايا عبر قناتها في التليجرام، تجهيز مجاهديها لمنصات إطلاق الصواريخ وعملية إطلاقها صوب مستوطنتي "سديروت" و"مفلاسيم" برشقة صاروخية.

ومساء السبت الماضي، وضمن معركة طوفان الأقصى، أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة وخاصة مستوطنتي "سديروت" و"مفلاسيم" برشقة صاروخية، اعترف جيش الاحتلال برصد اطلاق صاروخين من غزة بعد أن دوت صفارات الإنذار في الغلاف.

ولليوم الـ 396 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 43,314 شهيدا و 102,019 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها السرايا عبر قناتها في التليجرام تجهيز مجاهديها لمنصات اطلاق الصواريخ وعملية اطلاقها صوب مستوطنتي "سديروت" و"مفلاسيم" برشقة صاروخية.

ومساء السبت الماضي، وضمن معركة طوفان الأقصى، أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة وخاصة مستوطنتي "سديروت" و"مفلاسيم" برشقة صاروخية، اعترف جيش الاحتلال برصد اطلاق صاروخين من غزة بعد أن دوت صفارات الإنذار في الغلاف.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى امس الاثنين 43,314 شهيدا و 102,019 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.