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مصادر فلسطينية: صافرات الانذار تدوي في "متسادة" قرب البحر الميت بعد تسلل طائرات مسيرة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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