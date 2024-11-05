الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: شهيد في طمون جنوب طوباس والاحتلال يختطف الجثمان بعد محاصرة المنزل الذي كان فيه الشهيد

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :