قوات الاحتلال تواصل عدوانها على بلدة قباطية جنوب جنين

العالم - فلسطين المحتلة

وكانت قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بتدمير البنية التحتية فيها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على اسطح البنايات في عدة أحياء من البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل، من بينها منازل الشهداء الذين جرى اغتيالهم داخل البلدة في أيلول الماضي.

وقطعت جرافات الاحتلال الطريق الرئيس الواصل بين قرى جنوب جنين والمدينة، كما جرفت مدخل خربة جنزور جنوب جنين.

ودمرت جرافة الاحتلال الاسرائيلي دوار الشهداء عند المدخل الرئيس لبلدة قباطية، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيطه، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزاته إلى محيط البلدة.

واعلنت مديرية تربية قباطية تعليق الدوام الوجاهي للطلبة اليوم الثلاثاء وتحويله الى الكتروني.

وفي تطور لاحق، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مركبة في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.