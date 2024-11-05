الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يقتحم قريتي بورين ومادما جنوبي نابلس

الاحتلال يقتحم قريتي بورين ومادما جنوبي نابلس
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قريتي بورين ومادما جنوب نابلس.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبدالله زيادة لوكالة "الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن اكثر من 20 آلية من آليات جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، إلى جانب مجموعة من المستعمرين، اقتحموا المنطقة الجنوبية من القرية.

وأشار الى أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل بالقرية، واحتجز الأهالي فيها وفتش محتوياتها وحطمها، كما وزع منشورات تهديد للمواطنين.

وفي قرية بورين، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت مداخلها، وتجري عملية مداهمة وتفتيش لعدة منازل في القرية.

إلى ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن تأجيل الدوام في مدارس قريتي بورين ومادما حتى الساعة التاسعة صباحا.

روابط ذات صلة

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمدن الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 3 شبان من نابلس ويقتحم قلقيلية ويقصف دير البلح

شهيدان وإصابات شمال مخيم النصيرات وفي رفح واعتقال شابين جنوبي نابلس