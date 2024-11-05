حركة عدم الانحياز تدين بشدة العدوان "الإسرائيلي" على إيران

العالم - إيران

وقالت حركة عدم الانحياز في البيان الذي اصدرته مساء الاثنين: ندين باشد العبارات ، العمل العدواني المتعمد الذي قام به [كيان] "إسرائيل" ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يعتبر انتهاكا خطيرا لسيادة وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية، والذي راح ضحيته 4 من القوات العسكرية الإيرانية ومدني واحد.

واضافت حركة عدم الانحياز البالغ عدد اعضائها 121 دولة في بيانها: كما تدين حركة عدم الانحياز بشدة انتهاك سيادة جمهورية العراق وسلامتها الإقليمية، حيث تم استخدام مجالها الجوي بشكل غير قانوني من قبل [كيان] "إسرائيل" لارتكاب هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت: إن حركة عدم الانحياز، إذ تعرب عن تضامنها العميق مع شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية وتعرب عن تعازيها لهما ولأسر واحباء ضحايا هذا الهجوم، تؤكد من جديد أن [كيان] "إسرائيل" بارتكابه هذا الهجوم قد انتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 2، الفقرة 4، التي تحظر صراحة استخدام القوة ضد سيادة أي دولة وسلامتها الإقليمية.

وأكدت الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز: وفي هذا الصدد، فإن حركة عدم الانحياز، مع تحميلها [كيان] "إسرائيل" مسؤولية هذا العدوان وتبعاته، التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، تؤيد الحق الذاتي لجمهورية إيران الإسلامية وسائر الدول المتضررة الأخرى وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها وشعبها.

كما تطلب حركة عدم الانحياز من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤوليته من خلال الإدانة الواضحة لهذا العمل العدواني واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره.

وقالت هذه الدول: إن حركة عدم الانحياز تعرب مرة أخرى عن قلقها العميق إزاء عدم المساءلة عن جميع الانتهاكات التي يرتكبها [كيان] "إسرائيل" ضد شعبي فلسطين ولبنان وشعوب أخرى في المنطقة، وتؤكد من جديد أنه يجب على [كيان] "إسرائيل" أن يفي بالتزاماته ويلتزم بالمعايير الدولية وان يتحمل المسؤولية عن تجاهله الصارخ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والالتزامات القانونية الدولية الأخرى.