ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للضفة

العالم _ مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3، نتيجة الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وبلدات الضفة.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنَّ غارة جوية على إحدى مناطق قرية الشهداء جنوب جنين، مما أدى إلى استشهاد شقيقين نُقلا على الفور بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفيات المدينة.

وقالت مراسلة العالم إنه في وقت مبكر من صباح اليوم، استشهد مواطن آخر في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية منزله واستهدفته بقذائف "الأنيرجا"، ومن ثم قامت باحتجاز جثمانه وهو في حالة أشلاء.

وأضافت أن الاقتحامات الإسرائيلية مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى، وخصوصاً في بلدة قباطيا جنوب جنين، وسط تحشيدات كبيرة لجيش الاحتلال على الحواجز المحيطة بالمدينة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال متواجدة داخل قباطيا حتى الآن، حيث تفرض حصاراً مشدداً على أحياء عديدة.

المزيد في سياق الفيديو المرفق..