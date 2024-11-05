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مراسلة قناة العالم:

ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للضفة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تشهد مناطق الضفة الغربية توتراً متصاعداً إثر عمليات القصف والاقتحامات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين والمناطق المحيطة بها. وفي ظل هذه التطورات، يتصاعد عدد الشهداء والمصابين، بينما تتواصل الاشتباكات والمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم _ مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3، نتيجة الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وبلدات الضفة.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنَّ غارة جوية على إحدى مناطق قرية الشهداء جنوب جنين، مما أدى إلى استشهاد شقيقين نُقلا على الفور بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفيات المدينة.

وقالت مراسلة العالم إنه في وقت مبكر من صباح اليوم، استشهد مواطن آخر في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية منزله واستهدفته بقذائف "الأنيرجا"، ومن ثم قامت باحتجاز جثمانه وهو في حالة أشلاء.

وأضافت أن الاقتحامات الإسرائيلية مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى، وخصوصاً في بلدة قباطيا جنوب جنين، وسط تحشيدات كبيرة لجيش الاحتلال على الحواجز المحيطة بالمدينة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال متواجدة داخل قباطيا حتى الآن، حيث تفرض حصاراً مشدداً على أحياء عديدة.

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