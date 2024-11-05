الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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صفارات الانذار تدوي في سعسع ودوفيف ومحيطهما بالجليل الاعلى عقب رصد اطلاق صواريخ

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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