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29 شهيدا في بيت لاهيا ودير البلح و خانيونس فجر اليوم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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