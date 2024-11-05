إيران تبدء بناء 110 وحدة سكنية في جزيرة بوموسي في الخليج الفارسي

العالم - إيران

ووصلت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية فرزانة صادق، برفقة محافظ هرمزكان مهدي دوستي، صباح اليوم الثلاثاء، جزيرة بوموسى وكان في مسؤولو مقاطعة بوموسي.

الغرض من هذه الرحلة التي قامت بها وزيرة الطرق والتنمية الحضرية ليوم واحد، هو وضع حجر الاساس لبناء 110 وحدة سكنية في جزيرة بوموسى وفحص حالة المرافق الحضرية والبنية التحتية والاتصالات في الجزيرة، فضلاً عن قدرات التنمية الحضرية للجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي.

تجدر الإشارة إلى أن جميع أراضي جزيرة بوموسي مسجلة كأراضي وطنية في المنظمة الوطنية للأراضي والإسكان باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحسب قانون الإسكان، تم وضع خطة بناء 110 وحدة سكنية في جزيرة بوموسي في أكتوبر وستدخل مرحلة التشغيل اليوم.

لقد أعلنت بالفعل سلطات وزارة الطرق والتنمية الحضرية أنه وفقًا للوائح، تعطى الأولوية لسكان الجزيرة، ولكن في الأولوية التالية، يمكن أيضًا لأي شخص ايراني يتقدم للعيش في الجزيرة أن يصبح صاحب منزل في الجزيرة.