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الدفاع المدني في غزة:مقبلون على مجاعة حقيقية شمال القطاع بسبب امعان الاحتلال في منع دخول المساعدات

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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