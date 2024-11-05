الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تواصل تعطيل خدماتنا بالقوة في شمال القطاع لليوم الـ 14 على التوالي

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :