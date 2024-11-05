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سرايا القدس - كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في مجموعات قباطية من نصب كمائن لقوات مشاة الاحتلال في محاور القتال وامطروهم بزخات من الرصاص

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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