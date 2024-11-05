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سرايا القدس كتيبة طولكرم:يخوض مقاتلونا اشتباكات مع قوات العدو المقتحمة بمحاور القتال في مخيم نور شمس ويستهدفونها بزخات من الرصاص
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شهيدان وعدد من الاصابات في قصف الاحتلال دراجة نارية في منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح بجنوب القطاع
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عراقجي: ايران لا تبحث عن التوتر وسنرد على العدوان الاسرائيلي في الوقت المناسب
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عراقجي: بحثنا مع وزير الخارجية الباكستاني الاوضاع في فلسطين المحتلة وغزة ووقف عمليات الابادة الجماعية واكدنا على ضرورة مكافحة الارهاب
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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية وآليات هدم الى حي البستان ببلدة سلوان
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مصادر فلسطينية: 11923 طالبا استشهدوا و 497 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف منذ بداية العدوان
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مصادر لبنانية : قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف بلدة يحمر شقيف
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المقاومة الاسلامية في العراق:هاجمنا بالطيران المسير للمرة السادسة هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة
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سرايا القدس - كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في مجموعات قباطية من نصب كمائن لقوات مشاة الاحتلال في محاور القتال وامطروهم بزخات من الرصاص
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صلية صاروخية كبيرة اطلقت من لبنان باتجاه الجليل الاعلى
المقاومة الاسلامية في العراق:هاجمنا بالطيران المسير للمرة السادسة هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.