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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية وآليات هدم الى حي البستان ببلدة سلوان

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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