وزير الخارجية الايراني وقائد الجيش الباكستاني يبحثان الأوضاع في المنطقة

العالم- ايران

والتقی عباس عراقجي، قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في مقر جيش هذا البلد في روالبندي.

وبحث عراقجي والجنرال عاصم منير آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والأوضاع في المنطقة، وخاصة التعاون الدفاعي العسكري والأمن على الحدود المشتركة.

وحضر هذا اللقاء بعض كبار المسؤولين في الجيش الباكستاني، وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم والملحق العسكري الإيراني لديها العقيد محمد محسن شهابي.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد الايراني برئاسة الوزير عراقجي لدى وصولهم الى قاعدة "نورخان" الجوية، النائب الإقليمي لوزارة الخارجية الباكستانية احمد نسيم ورايتش وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار، في إسلام آباد .