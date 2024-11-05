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مراسل قناة العالم:

المقاومة تقصف مستعمرة 'دوفيف' وتحبط محاولات الاحتلال للتوغل!

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية بأن المقاومة الإسلامية تواصل استهدافها للعديد من مواقع ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت قبل قليل عن قصف مستعمرة 'دوفيف' بعدد كبير من الصواريخ.

العالم _ مراسلون

وأشار مراسل قناة العالم في صور إلى أن هذه المستعمرة تقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُستخدم كنقطة انطلاق لبعض وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التقدم باتجاه بلدتي بنت جبيل ومارون الراس.

وأضاف أن محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي لدخول البلدتين قد باءت بالفشل حتى الآن، وذلك بعد استهداف المقاومة الإسلامية لتجمع من قوات الاحتلال المتأهبة للتقدم من الجهة الشمالية الشرقية لمارون الراس، مما أجبرها على التراجع وتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأكد مراسل قناة العالم أن صافرات الإنذار تدوي حالياً في عدة مستوطنات إسرائيلية، بينما أشار الإعلام العبري إلى رصد "أجسام غريبة" في الأجواء، موضحا أن المقصود بذلك ليس الصواريخ، بل الطائرات المسيرة.

وأعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية".

ومن جهتها، افادت الجبهة الداخلية للاحتلال، عن "إطلاق صفارات الإنذار في سعسع ودوفيف ومحيطهما بالجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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