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مصادر فلسطينية: مجزرة في بيت لاهيا والاحتلال يقصف منازل وخيام النازحين

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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