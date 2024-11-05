شهداء في الضفة الغربية جراء حملة اقتحامات إسرائيلية

العالم _ خاص بالعالم

هي الجرائم الاسرائيلية المستمرة..قوات الاحتلال تطوق احد المنازل في بلدة طمون جنوبي الضفة الغربية وتستهدفه بالقذائف مستهدفة احد المقاومين.

طواقم الاسعاف تدخل المنزل بعد الانسحاب.. وتنتشل جثمان الشهيد هاني بني عودة الذي وجدته أشلاءً.

مصادر طبية فلسطينية اعلنت استشهاد فلسطيني اخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة ذاتها.

قوات الاحتلال لم تقتحم بلدة طمون فقط بل اقتحمت ايضا مخيم الفارعة جنوب طوباس مستخدمة الجرافات ودارت اشتباكات عنيفة بينها وبين المقاومين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ منطقة الرفيد في بلدة طمون، لكن دون تسجيل إصابات.

وفي جنين شمالي الضفة الغربية استشهد فلسطينيان في قصف شنته قوات الاحتلال على قرية الشهداء واعتقلت شابا في طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بورين ومادما جنوبي نابلس مصحوبه بسلسلة مداهامات وتفتيش للمنازل.

تزامنا مع هذه التطورات شهدت القدس المحتلة سلسلة انتهاكات وافادت مصادر فلسطينية بان جيش الاحتلال يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال دفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

عقب هذه التطورات اصدرت حركة حماس بيانا اشادت فيه بتصدي المقاومة البطولي لتوغلات الاحتلال وعدوانه على طوباس وجنين ومحافظات الضفة مؤكدة ان عدوان الاحتلال لن يمنحه الأمن ولن يكسر صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته داعية جماهير الضفة لمزيد من التحدي واستمرار المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في جميع المحافظات.