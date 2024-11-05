الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الطيران الحربي الصهيوني يستهدف مناطق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :