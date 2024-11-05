البنتاغون يطالب إيران بأن ألا ترد على هجوم كيان الاحتلال!

العالم- الامريكيتان

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث وزارة الدفاع "البنتاغون"، بات رايدر، خلال مؤتمر صحفي، امس الاثنين.

وقال رايدر: "نعتقد أن إيران يجب ألا ترد على الهجمات الإسرائيلية، وإذا اختاروا الرد فبالتأكيد سندعم إسرائيل ودفاعاتها".

وتابع: "نحن مستعدون لدعم الدفاعات الإسرائيلية ونأمل ألا تقوم إيران بأي هجوم انتقامي" على حد قوله.

وفجر 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت أعلن جيش الإحتلال شن هجوم على إيران، التي أكدت الاخيرة أنها تصدت بنجاح لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أعلن رايدر عزم البنتاغون نشر قوات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط، تشمل قاذفات "بي-52" الاستراتيجية بعيدة المدى.

وفي 12 أكتوبر الماضي أعلن جيش الإحتلال أن الولايات المتحدة نشرت في فلسطين المحتلة منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تحسبا للهجوم الإيراني.