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كتائب القسام تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة من 5 جنود من المسافة صفر بالاسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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